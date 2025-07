Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Helfer rücken wegen Maschinenbrand in Industriebetrieb aus

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Dienstagabend wegen eines Brands in einem Crottendorfer Betrieb alarmiert worden. Was noch bekannt ist.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Dienstagabend wegen eines Maschinenbrands in einem Crottendorfer Industriebetrieb an der Scheibenberger Straße/S 268 ausgerückt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Crottendorf via Facebook informiert, bestätigte sich die Lage vor Ort.