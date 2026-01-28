MENÜ
In Elterlein hat es am Mittwochabend gebrannt.
In Elterlein hat es am Mittwochabend gebrannt. Bild: André März
Ein Feuerwehrmann hatte zufällig den Brand bemerkt und den Notruf gewählt.
Ein Feuerwehrmann hatte zufällig den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Bild: André März
Die Garage sowie zwei angrenzende Garagen mussten aufgebrochen werden.
Die Garage sowie zwei angrenzende Garagen mussten aufgebrochen werden. Bild: André März
Annaberg
Feuerwehrmann wählte den Notruf: Feuerwehreinsatz im Erzgebirge am Mittwochabend
Redakteur
Von Katrin Kablau
In Elterlein hat es am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Was dazu bislang bekannt ist.

Feuerwehrleute sind am Mittwochabend in Elterlein ausgerückt. Die Alarmierung der freiwilligen Feuerwehren von Elterlein, Schwarzbach, Hermannsdorf und Crottendorf erfolgte 17.55 Uhr. Ersten Informationen zufolge brannte es in der Stadt in einer Garage. Einsatzort war der Fischerweg, eine Seitenstraße nahe dem Markt. Das hat Ortswehrleiter Sven...
