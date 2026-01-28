Feuerwehrmann wählte den Notruf: Feuerwehreinsatz im Erzgebirge am Mittwochabend

Annaberg
In Elterlein hat es am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Was dazu bislang bekannt ist.
Feuerwehrleute sind am Mittwochabend in Elterlein ausgerückt. Die Alarmierung der freiwilligen Feuerwehren von Elterlein, Schwarzbach, Hermannsdorf und Crottendorf erfolgte 17.55 Uhr. Ersten Informationen zufolge brannte es in der Stadt in einer Garage. Einsatzort war der Fischerweg, eine Seitenstraße nahe dem Markt. Das hat Ortswehrleiter Sven...
