Fichtelberg: Nächste Attraktion steht vor Eröffnung

Schritt für Schritt wird in Oberwiesenthal das Angebot für Touristen, aber auch für Einheimische ausgebaut. Diesmal sollen sie mitten in den Wald gelockt werden.

Wer derzeit aufmerksam durch Oberwiesenthal geht, dem könnte an einem Waldrand in der Nähe der markanten Eisenbahnbrücke ein neues Bauwerk auffallen. Ein seltsam anmutendes Gerüst aus Holz mit einem großen Metallrohr dran.