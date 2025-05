Finale auf Dauerbaustelle im Erzgebirge: Letzter Bauabschnitt an Annaberger Einkaufsstraße startet

Sie ist seit Jahren immer wieder eine Baustelle: die Buchholzer Straße. Für insgesamt drei Millionen Euro ist sie städtebaulich weiterentwickelt worden. Es gibt noch einmal Einschränkungen.

Der letzte Bauabschnitt der Dauerbaustelle Buchholzer Straße in Annaberg-Buchholz beginnt. Damit steht das mehr als drei Millionen Euro teure Projekt vor dem endgültigen Abschluss. Am Donnerstag startet der Neubau der noch fehlenden Stützmauer an der Zick-Zack-Promenade sowie die Wiederherstellung des Weidner Platzes. Die Bauarbeiten werden...