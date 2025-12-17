MENÜ
Vor Dienstgebäuden des Landkreises wird nicht nur die Deutschlandflagge wehen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Vor Dienstgebäuden des Landkreises wird nicht nur die Deutschlandflagge wehen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Vor Dienstgebäuden des Landkreises wird nicht nur die Deutschlandflagge wehen.
Vor Dienstgebäuden des Landkreises wird nicht nur die Deutschlandflagge wehen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Annaberg
Flaggen-Streit im Erzgebirge: Was der dritte Anlauf im Kreistag ergeben hat
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zum dritten Mal hat die Änderung einer Satzung auf der Tagesordnung gestanden. Die Debatte der Kreisräte zeigte, beim Thema Beflaggung herrscht keine Einigkeit. Trotzdem gab es eine Entscheidung.

Deutschlandfahne, Sachsenflagge, Flagge des Erzgebirgskreises und der Europäischen Union. Das letzte Wort hatte nach der Abstimmung über die ab 2026 geltende Wappensatzung der Erzgebirgslandrat: „Mir sei der Hinweis gestattet. Es hätte mir trotzdem freigestanden, alle vier Flaggen das ganze Jahr über zu beflaggen.“
