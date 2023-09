Flüchtlinge im Erzgebirge: Warum fehlen Plätze, obwohl Wohnungen leer stehen?

Noch im Dezember soll die neue Gemeinschaftsunterkunft für rund 100 Geflüchtete in der ehemaligen Reha-Fachklinik in Grünhain in Betrieb gehen. Das neue Asylheim sowie 50 zusätzlich bereitgestellte Wohnungen sind in den alarmierenden Zahlen des Landkreises schon mit eingerechnet. Bild: Carsten Wagner/Archiv