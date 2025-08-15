Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auch für die Nachwuchsgewinnung können Bergbauvereine das Fördergeld verwenden.
Auch für die Nachwuchsgewinnung können Bergbauvereine das Fördergeld verwenden. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Annaberg
Förderverein unterstützt Bergbautraditionen und Nachwuchsgewinnung im Erzgebirge
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Montanvereine aus dem Erzgebirge können bis zu 1000 Euro für ihre Zwecke erhalten. Die Bewerbung ist bis Ende September möglich.

Erzgebirge.

Der Förderverein Montanregion Erzgebirge stellt aus dem sogenannten Bergbau-Erbe-Fonds in den kommenden Monaten wieder Fördergeld für Bergbau- und montane Traditionsvereine im Erzgebirge bereit. Wie Julia Petzak vom Förderverein mitteilte, können sich Vereine mit genannten Schwerpunkten im nunmehr vierten Aufruf bis zum 30. September bewerben. Die Antragsunterlagen seien auf der Homepage des Vereins abrufbar. Die Vergabe erfolge am 25. Oktober. Aus dem Bergbau-Erbe-Fonds werden Beträge bis 1000 Euro „ohne große bürokratische Hürden“ bereitgestellt, um Bergbaukultur zu erhalten, das Ehrenamt zu stärken, Bergbautraditionen zu beleben und Nachwuchs zu fördern, heißt es vom Förderverein. (kru) www.fv-montanregion-erzgebirge.de

