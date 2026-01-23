MENÜ
Annaberg
Fotokünstlerin enthüllt im Erzgebirge das Geheimnis des Lichts
Redakteur
Von Holk Dohle
„Das Licht im Bild“ heißt die neue und mittlerweile 35. Ausstellung in der ABC-Galerie in Annaberg-Buchholz. Zu sehen sind Fotografien von Elke Harzer, die sich mit Licht, Natur und Stimmungen beschäftigen.

Mit einer sehr gut besuchten Vernissage ist die neue Ausstellung „Das Licht im Bild“ von Elke Harzer in der ABC-Galerie Annaberg-Buchholz eröffnet worden. Nach Angaben der Stadt Annaberg-Buchholz ist das bereits die 35. Ausstellung der Galerie.
