Frau im Erzgebirge sexuell bedrängt: Täter festgenommen

Eine 49-Jährige ist am Donnerstagabend in Annaberg-Buchholz von einem Senegalesen belästigt, unsittlich berührt und geschlagen worden. Der Täter ist polizeibekannt.

Eine Frau ist am Donnerstag auf offener Straße in Annaberg-Buchholz sexuell bedrängt worden. Laut Polizei hielt sich eine 49-Jährige gegen 21.30 Uhr an der Adam-Ries-Straße auf, als ein ihr bekannter 37-jähriger Senegalese hinzukam. Er forderte sie zu sexuellen Handlungen auf, berührte sie unsittlich und schlug ihr ins Gesicht, nachdem sie...