Frauenpower aus dem Erzgebirge: Ehrenfriedersdorferinnen erhalten Engagementpreis

Annaberg
Mit dem Engagementpreis ehrt der Landesfrauenrat Sachsen jährlich Frauen und Initiativen, die sich für Gleichstellung und Zusammenhalt einsetzen. Dieses Jahr geht die Auszeichnung ins Erzgebirge.
Der elfte Engagementpreis des Landesfrauenrats mit dem Themenfokus „Frauen – Generationen – Wandel“ lenkt den Blick auf die Rolle von Frauen in vielfältigen Veränderungsprozessen. Die in Dresden verliehene Auszeichnung geht in diesem Jahr an die Stadt- und Verwaltungsleitung Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge. Ausgezeichnet wurden...
