MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
2025 kamen fast 280.600 Gäste ins Freizeitbad Greifensteine bei Geyer.
2025 kamen fast 280.600 Gäste ins Freizeitbad Greifensteine bei Geyer. Bild: Ronny Küttner
Vor Kurzem besuchten Jens Seifert, Collin Wieland, Pepe Seifert und Aron Hahn (v. l.) das Freizeitbad. Sie rutschten unter anderem im 110 Meter langen Family Twister samt Doppelreifen.
Vor Kurzem besuchten Jens Seifert, Collin Wieland, Pepe Seifert und Aron Hahn (v. l.) das Freizeitbad. Sie rutschten unter anderem im 110 Meter langen Family Twister samt Doppelreifen. Bild: Ronny Küttner
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer richtig gut. Das Bild zeigt einen Blick aufs große Wellenbecken.
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer richtig gut. Das Bild zeigt einen Blick aufs große Wellenbecken. Bild: Ronny Küttner
2025 kamen fast 280.600 Gäste ins Freizeitbad Greifensteine bei Geyer.
2025 kamen fast 280.600 Gäste ins Freizeitbad Greifensteine bei Geyer. Bild: Ronny Küttner
Vor Kurzem besuchten Jens Seifert, Collin Wieland, Pepe Seifert und Aron Hahn (v. l.) das Freizeitbad. Sie rutschten unter anderem im 110 Meter langen Family Twister samt Doppelreifen.
Vor Kurzem besuchten Jens Seifert, Collin Wieland, Pepe Seifert und Aron Hahn (v. l.) das Freizeitbad. Sie rutschten unter anderem im 110 Meter langen Family Twister samt Doppelreifen. Bild: Ronny Küttner
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer richtig gut. Das Bild zeigt einen Blick aufs große Wellenbecken.
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer richtig gut. Das Bild zeigt einen Blick aufs große Wellenbecken. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Freizeitbad im Erzgebirge knackt Besucherrekord mit fast 280.600 Gästen
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer laut Geschäftsführer „sensationell“. Ein Spitzenwert von 1999 wurde übertroffen. Wie weitere Pläne aussehen.

Mit den Winterferien steht eine der am stärksten frequentierten Zeiten im Freizeitbad Greifensteine bei Geyer bevor. Der Februar war in vergangenen Jahren stets der Monat mit den meisten Gästen. Im Februar 2025 kamen fast 34.500 ins Bad. Das komplette Jahr lief laut Geschäftsführer Markus Kothe „sensationell“. Mit knapp 280.600 Gästen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
22.10.2025
2 min.
Freizeitbad im Erzgebirge schließt vorübergehend: Das ist der Grund
Das Freizeitbad Greifensteine schließt vorübergehend für einige Tage.
Das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer bleibt ab Donnerstag vorerst geschlossen. Es ist eine ungeplante Reparatur im Wellenbecken erforderlich. Was Besucher wissen müssen.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
Mehr Artikel