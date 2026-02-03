Freizeitbad im Erzgebirge knackt Besucherrekord mit fast 280.600 Gästen

Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer laut Geschäftsführer „sensationell“. Ein Spitzenwert von 1999 wurde übertroffen. Wie weitere Pläne aussehen.

Mit den Winterferien steht eine der am stärksten frequentierten Zeiten im Freizeitbad Greifensteine bei Geyer bevor. Der Februar war in vergangenen Jahren stets der Monat mit den meisten Gästen. Im Februar 2025 kamen fast 34.500 ins Bad. Das komplette Jahr lief laut Geschäftsführer Markus Kothe „sensationell“. Mit knapp 280.600 Gästen...