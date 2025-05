Freizeitbad im Erzgebirge: Mann berührt Mädchen (11) beim Rutschen unsittlich

Nach einem Vorfall im Freizeitbad Geyer hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes aufgenommen. Was ist passiert?

Nach einem Vorfall am Samstagnachmittag im Freizeitbad Geyer hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes aufgenommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mitteilte, soll ein bislang unbekannter Mann mehrfach ein elfjähriges Mädchen unsittlich berührt haben. Dies sei...