Freizeitbad im Erzgebirge öffnet neue Becken für die Sommersaison

In wenigen Tagen sollen zwei neue Becken am Freizeitbad Greifensteine bei Geyer in Betrieb gehen. Sie waren Teil eines Millionenprojekts. Woran in der aktuellen Schließzeit noch gearbeitet wird.

Im Freizeitbad Greifensteine bei Geyer wird die erste Sommersaison mit einem neuen Außengelände vorbereitet. Nach einer zweiwöchigen Schließzeit, die noch bis einschließlich Sonntag dauert, sollen zwei weitere Becken genutzt werden können. Diese sind nur für die warme Jahreszeit gedacht. Ihr Bau war Teil eines Millionenprojekts, das zum...