Frühjahrsflickung in Annaberg-Buchholz startet: Welche Straßen dafür voll gesperrt werden

Ab Montag sollen im Auftrag der Stadt Annaberg-Buchholz Winterschäden an Straßen beseitigt werden. In einigen Fällen reichen Halteverbote nicht aus.

In Annaberg-Buchholz sollen ab Montag Winterschäden an Straßen beseitigt werden. Die Frühjahrsflickungen im Auftrag der Stadt beginnen. Dabei kommt es laut Mandy Daxecker von der Stadtverwaltung zu kurzzeitigen Einschränkungen. In einigen Bereichen sei eine Vollsperrung erforderlich.