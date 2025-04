Fünf Jahre Corona-Lockdown und Ein-Mann-Bergparade im Erzgebirge: „Wir hatten ziemlich Schiss, dass uns jemand wegfängt“

Mit einer ganz besonderen Aktion hat Jörg Heinicke aus Buchholz 2020 dafür gesorgt, dass es auch während der Pandemie eine Bergparade gab. Wie die Idee entstand und was ihn bewegte.

In rot-kariertem Hemd und grüner Strickjacke sitzt Jörg Heinicke in seinem „Refugium“. Die Fenster sind mit halbdurchsichtigen Gardinen verhüllt. Das Inventar versprüht den Charme vergangener Zeiten. Schränke und Vitrinen, die schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel haben und so manche Geschichte erzählen können. An einem Schreibtisch...