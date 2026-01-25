Gästekarten-Check: Wo das Erzgebirge gegenüber Schwarzwald und Ostsee punktet – und wo nicht

Viele Regionen setzen auf Gästekarten, die Vergünstigungen bei Rabattpartnern und kostenlose Mobilität versprechen. Und das Erzgebirge? Ein Vergleich zeigt, wo die Region überzeugt – und an welchen Stellen Urlauber andernorts mehr erwartet.

Mit Blick auf den Sommer macht manch einer sicher schon Reisepläne. Innerhalb Deutschlands lohnt es sich, bei der Wahl des Zieles auf Gästekarten und damit verbundene Angebote zu blicken. Gerade bei Bus und Bahn lässt sich da teils richtig sparen, wenn man nicht eh ein Deutschlandticket hat. Auch im Erzgebirge gibt es so eine Gästekarte, die...