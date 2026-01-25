MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Gästekarten-Check: Wo das Erzgebirge gegenüber Schwarzwald und Ostsee punktet – und wo nicht

Kristin Raatz, Mitarbeiterin in der Touristinformation in Annaberg-Buchholz, zeigt die Gästekarte Erzgebirge, die von den Beherbergungsbetrieben an Übernachtungsgäste in der Region ausgehändigt wird.
Kristin Raatz, Mitarbeiterin in der Touristinformation in Annaberg-Buchholz, zeigt die Gästekarte Erzgebirge, die von den Beherbergungsbetrieben an Übernachtungsgäste in der Region ausgehändigt wird. Bild: Ronny Küttner
In vielen Urlaubsregionen gibt es Gästekarten. Hübsch sind sie nicht unbedingt, mit einigen lässt sich aber sparen.
In vielen Urlaubsregionen gibt es Gästekarten. Hübsch sind sie nicht unbedingt, mit einigen lässt sich aber sparen. Bild: Irmela Hennig
Wer auf Usedom die Ahlbecker Seebrücke betreten will, braucht die Usedom-Card oder ein Ticket.
Wer auf Usedom die Ahlbecker Seebrücke betreten will, braucht die Usedom-Card oder ein Ticket. Bild: Irmela Hennig
Mit der Konus-Karte können Urlauber im Schwarzwald- und Kaiserstuhlgebiet kostenlos Bus und Bahn nutzen.
Mit der Konus-Karte können Urlauber im Schwarzwald- und Kaiserstuhlgebiet kostenlos Bus und Bahn nutzen. Bild: Irmela Hennig
Mit der Gästekarte in der Sächsischen Schweiz gibt es ermäßigten Eintritt in den Barockgarten Großsedlitz.
Mit der Gästekarte in der Sächsischen Schweiz gibt es ermäßigten Eintritt in den Barockgarten Großsedlitz. Bild: Irmela Hennig
Kristin Raatz, Mitarbeiterin in der Touristinformation in Annaberg-Buchholz, zeigt die Gästekarte Erzgebirge, die von den Beherbergungsbetrieben an Übernachtungsgäste in der Region ausgehändigt wird.
Kristin Raatz, Mitarbeiterin in der Touristinformation in Annaberg-Buchholz, zeigt die Gästekarte Erzgebirge, die von den Beherbergungsbetrieben an Übernachtungsgäste in der Region ausgehändigt wird. Bild: Ronny Küttner
In vielen Urlaubsregionen gibt es Gästekarten. Hübsch sind sie nicht unbedingt, mit einigen lässt sich aber sparen.
In vielen Urlaubsregionen gibt es Gästekarten. Hübsch sind sie nicht unbedingt, mit einigen lässt sich aber sparen. Bild: Irmela Hennig
Wer auf Usedom die Ahlbecker Seebrücke betreten will, braucht die Usedom-Card oder ein Ticket.
Wer auf Usedom die Ahlbecker Seebrücke betreten will, braucht die Usedom-Card oder ein Ticket. Bild: Irmela Hennig
Mit der Konus-Karte können Urlauber im Schwarzwald- und Kaiserstuhlgebiet kostenlos Bus und Bahn nutzen.
Mit der Konus-Karte können Urlauber im Schwarzwald- und Kaiserstuhlgebiet kostenlos Bus und Bahn nutzen. Bild: Irmela Hennig
Mit der Gästekarte in der Sächsischen Schweiz gibt es ermäßigten Eintritt in den Barockgarten Großsedlitz.
Mit der Gästekarte in der Sächsischen Schweiz gibt es ermäßigten Eintritt in den Barockgarten Großsedlitz. Bild: Irmela Hennig
Annaberg
Gästekarten-Check: Wo das Erzgebirge gegenüber Schwarzwald und Ostsee punktet – und wo nicht
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Regionen setzen auf Gästekarten, die Vergünstigungen bei Rabattpartnern und kostenlose Mobilität versprechen. Und das Erzgebirge? Ein Vergleich zeigt, wo die Region überzeugt – und an welchen Stellen Urlauber andernorts mehr erwartet.

Mit Blick auf den Sommer macht manch einer sicher schon Reisepläne. Innerhalb Deutschlands lohnt es sich, bei der Wahl des Zieles auf Gästekarten und damit verbundene Angebote zu blicken. Gerade bei Bus und Bahn lässt sich da teils richtig sparen, wenn man nicht eh ein Deutschlandticket hat. Auch im Erzgebirge gibt es so eine Gästekarte, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
8 min.
Sturmtief „Elli“: So ist die Lage im Erzgebirge am Freitag: Glätte, Busausfälle, Schul-Schließungen
Der Winterdienst war schon in aller Früh im Dauereinsatz.
Kälte und Schnee bestimmen den Freitag im Erzgebirge. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen, örtlichem Glatteis und Sturmböen. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Verkehrsbehinderungen, Unfälle und weitere Einschränkungen.
unseren Redakteuren
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Urteil im Prozess um Messerangriff im Hauptbahnhof erwartet
Am Montag könnte das Urteil verkündet werden. (Archivbild)
Eine Frau sticht im Mai wahllos auf Reisende im Hamburger Hauptbahnhof ein. Seit November wird der Fall vor Gericht verhandelt. Am Montag könnte das Urteil verkündet werden.
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
06.12.2025
4 min.
Neues Welterbezentrum im Erzgebirge: Stadt nennt Details zu Millionenprojekt
Das zweite von vier Welterbebesucherzentren auf sächsischer Seite im Erzgebirge entsteht in der „Manufaktur der Träume“ in Annaberg-Buchholz.
Nach Marienberg steht nun der Bau des zweiten Besucherzentrums unmittelbar bevor. Warum die Stadt Annaberg-Buchholz von ihren ursprünglichen Plänen Abstand nehmen musste.
Patrick Herrl
Mehr Artikel