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Eine Garage samt Pkw wurden bei einem Brand in Königswalde vollständig zerstört.
Eine Garage samt Pkw wurden bei einem Brand in Königswalde vollständig zerstört. Foto: André März
Eine Garage samt Pkw wurden bei einem Brand in Königswalde vollständig zerstört.
Eine Garage samt Pkw wurden bei einem Brand in Königswalde vollständig zerstört. Foto: André März
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Annaberg
Garagenbrand im Erzgebirge: Eine Verletzte muss ins Krankenhaus
Von André März
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Eine Garage und ein darin abgestellter Pkw wurden bei einem Brand in Königswalde Opfer der Flammen. Schlimmer noch: Eine Frau wurde verletzt.

In der Nacht zu Dienstag ist in Königswalde am Oberen Gutsweg ein Brand ausgebrochen. Gegen Mitternacht stand eine an einem Wohnhaus angebaute Garage in Flammen. Rasch breiteten sich die Flammen aus und zerstörten einen Pkw, einen Minitraktor und weiteres Inventar. Die Flammen drohten, auf das Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte das...
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Erschienen am: 24.03.2026 | 07:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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