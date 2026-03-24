Garagenbrand im Erzgebirge: Eine Verletzte muss ins Krankenhaus

Eine Garage und ein darin abgestellter Pkw wurden bei einem Brand in Königswalde Opfer der Flammen. Schlimmer noch: Eine Frau wurde verletzt.

In der Nacht zu Dienstag ist in Königswalde am Oberen Gutsweg ein Brand ausgebrochen. Gegen Mitternacht stand eine an einem Wohnhaus angebaute Garage in Flammen. Rasch breiteten sich die Flammen aus und zerstörten einen Pkw, einen Minitraktor und weiteres Inventar. Die Flammen drohten, auf das Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte das...