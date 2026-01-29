MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Garagenbrand im Erzgebirge hat am Donnerstag für einige Verwirrung gesorgt.
Ein Garagenbrand im Erzgebirge hat am Donnerstag für einige Verwirrung gesorgt. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Ein Garagenbrand im Erzgebirge hat am Donnerstag für einige Verwirrung gesorgt.
Ein Garagenbrand im Erzgebirge hat am Donnerstag für einige Verwirrung gesorgt. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Annaberg
Garagenbrand im Erzgebirge: Fehlerhafte Alarmierung sorgt für Verwirrung
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feuerwehren aus Thum und Jahnsbach sind am Donnerstag zunächst zum falschen Einsatzort ausgerückt. Was war passiert?

Für Verwirrung hat am Donnerstag die Rettungsleitstelle in Chemnitz bei den Brandbekämpfern in der Region gesorgt. Dort werden unter anderem die Rettungseinsätze der Feuerwehren im Erzgebirge koordiniert. Am Vormittag kurz nach 10 Uhr waren zunächst die beiden freiwilligen Feuerwehren in Thum und in Jahnsbach alarmiert und zu ihrem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
2 min.
Erzgebirge: Extreme Rauchentwicklung löst Großeinsatz der Feuerwehr aus
 4 Bilder
Einsatzstichwort Wohnhausbrand. Deswegen ist am Dienstagabend auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenfriedersdorf für den Einsatz in Jahnsbach alarmiert worden.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Dienstagabend für Aufsehen und Stau im Thumer Ortsteil Jahnsbach gesorgt. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und Patrick Herrl
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
22.01.2026
4 min.
Erzgebirge: Feuer an Einkaufsmarkt an B 95 – Ist ein Brandstifter unterwegs?
Im Einsatz waren neben der Polizei rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ehrenfriedersdorf, Geyer, Thum, Schönfeld und Gelenau sowie der diensthabende Kreisbrandmeister.
Ein Brand ist in der Nacht zu Donnerstag an einem Gebäude in Ehrenfriedersdorf ausgebrochen. Nicht nur Holzpaletten standen in Flammen. Es besteht Verdacht auf Brandstiftung. Was noch bekannt ist.
André März, Katrin Hofmann und Annett Honscha
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel