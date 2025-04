Gaudi am Hang: 60 Teilnehmer zu Nostalgie-Skirennen in Oberwiesenthal erwartet

Alte Holzski mit und ohne Stahlkanten, Seilzug- und Lederriemenbindungen, Schnürschuhe und historische Skibekleidung sollen am Samstag das Bild auf dem Fichtelberg bestimmen. Noch sind Startplätze frei.

Alte Holzski mit und ohne Stahlkanten, Seilzug- und Lederriemenbindungen, Schnürschuhe und historische Skibekleidung sollen am Samstag, 15. März, beim 8.Oberwiesenthaler Nostalgie-Skirennen das Bild auf dem Fichtelberg bestimmen. „Die Herren treten in Hose, Jacke und mit Hut oder Mütze an, während bei den Damen langer Rock, Jacke und...