  • Gebucht, bezahlt, storniert, kassiert? Hat ein Erzgebirger mehrere Reiseunternehmen um 80.000 Euro betrogen?

Sogar eine Reise nach Mauritius soll der Erzgebirger gebucht und storniert haben.
Sogar eine Reise nach Mauritius soll der Erzgebirger gebucht und storniert haben.
Sogar eine Reise nach Mauritius soll der Erzgebirger gebucht und storniert haben.
Sogar eine Reise nach Mauritius soll der Erzgebirger gebucht und storniert haben. Bild: Michael Zehender/dpa
Annaberg
Gebucht, bezahlt, storniert, kassiert? Hat ein Erzgebirger mehrere Reiseunternehmen um 80.000 Euro betrogen?
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 55-Jähriger aus dem Erzgebirge steht in Chemnitz erneut vor Gericht. Dem Mann wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Der Saal 327 im Landgericht Chemnitz ist an diesem Dienstagvormittag trüb, draußen regnet es. Keine Spur von Urlaubsstimmung, und doch geht es hier ums Reisen. Auf der Anklagebank sitzt ein 55-Jähriger aus dem Erzgebirge. Der Vorwurf: 20 Betrugsfälle, ein Schaden von 80.000 Euro.
