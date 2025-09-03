Gebucht, bezahlt, storniert, kassiert? Hat ein Erzgebirger mehrere Reiseunternehmen um 80.000 Euro betrogen?

Ein 55-Jähriger aus dem Erzgebirge steht in Chemnitz erneut vor Gericht. Dem Mann wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Der Saal 327 im Landgericht Chemnitz ist an diesem Dienstagvormittag trüb, draußen regnet es. Keine Spur von Urlaubsstimmung, und doch geht es hier ums Reisen. Auf der Anklagebank sitzt ein 55-Jähriger aus dem Erzgebirge. Der Vorwurf: 20 Betrugsfälle, ein Schaden von 80.000 Euro.