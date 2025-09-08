Gefahr durch Bergbau-Folgen im Erzgebirge: Wismut sichert Stollen in Park

Im Annaberg-Buchholzer Waldschlößchenpark ist ein Millionenprojekt unter Tage abgeschlossen worden. Der schlechte Zustand des Parkstollens erforderte ein Eingreifen. Warum die Lage gefährlich war.

Noch fällt der Hang im Buchholzer Waldschlößchenpark auf, weil er nicht bepflanzt ist. „Er wird aber schnell wieder grün werden. Es kommen Sträucher darauf“, sagt Michael Kratsch von der Wismut GmbH. In deren Auftrag sind von dem Gelände aus ehemalige Anlagen des Uranbergbaus unter Tage gesichert worden. Nun ist das Millionenprojekt bis...