Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Gefahr durch Bergbau im Erzgebirge: Wie es beim Bau eines neuen Edeka-Markts nun weitergeht

Auf dem alten OPEW-Gelände in Annaberg entsteht ein neuer Edeka-Markt. Bei Vorarbeiten war ein Bergbau-Hohlraum entdeckt worden.
Auf dem alten OPEW-Gelände in Annaberg entsteht ein neuer Edeka-Markt. Bei Vorarbeiten war ein Bergbau-Hohlraum entdeckt worden. Bild: Ronny Küttner
Auf dem alten OPEW-Gelände in Annaberg entsteht ein neuer Edeka-Markt. Bei Vorarbeiten war ein Bergbau-Hohlraum entdeckt worden.
Auf dem alten OPEW-Gelände in Annaberg entsteht ein neuer Edeka-Markt. Bei Vorarbeiten war ein Bergbau-Hohlraum entdeckt worden. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Gefahr durch Bergbau im Erzgebirge: Wie es beim Bau eines neuen Edeka-Markts nun weitergeht
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Hohlraum unter dem Annaberger Innenstadtring zieht weitere Arbeiten im Untergrund nach sich. Auf der benachbarten Edeka-Baustelle gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Lässt sich der Zeitplan halten?

Ein unbekannter Bergbau-Hohlraum unter der Wilischstraße in Annaberg hat erste Sicherungsarbeiten nach sich gezogen. Nun wird laut Sächsischem Oberbergamt ein neuer Schacht als Zugang angelegt, damit weitere Arbeiten unter Tage erfolgen können. Die Wilischstraße als Teil des Innenstadtrings bleibt gesperrt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.07.2025
2 min.
Gefahr durch Bergbau im Erzgebirge: Innenstadtring bleibt länger gesperrt
Die Wilischstraße neben dem ehemaligen OPEW-Gelände muss länger gesperrt werden.
Während der Bauarbeiten auf dem ehemaligen OPEW-Gelände in Annaberg-Buchholz ist ein bis dato unbekannter Hohlraum entdeckt worden. Das hat nun weitere Konsequenzen für den Straßenverkehr.
Patrick Herrl
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
01.07.2025
4 min.
Bergbau-Hohlraum unter Supermarkt-Baustelle und Straße im Erzgebirge: Wie es nun weitergeht
Ein unbekannter Bergbau-Hohlraum im Bereich der Wilischstraße in Annaberg hat sofortige Sicherungsarbeiten nach sich gezogen.
Ein vor Kurzem entdeckter Hohlraum in Annaberg birgt eine erhebliche Gefahr. Das Oberbergamt reagierte sofort. Betroffen ist auch das einstige OPEW-Gelände. Was das bedeutet.
Annett Honscha
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel