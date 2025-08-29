Gefahr durch Bergbau im Erzgebirge: Wie es beim Bau eines neuen Edeka-Markts nun weitergeht

Annaberg
Ein Hohlraum unter dem Annaberger Innenstadtring zieht weitere Arbeiten im Untergrund nach sich. Auf der benachbarten Edeka-Baustelle gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Lässt sich der Zeitplan halten?
Ein unbekannter Bergbau-Hohlraum unter der Wilischstraße in Annaberg hat erste Sicherungsarbeiten nach sich gezogen. Nun wird laut Sächsischem Oberbergamt ein neuer Schacht als Zugang angelegt, damit weitere Arbeiten unter Tage erfolgen können. Die Wilischstraße als Teil des Innenstadtrings bleibt gesperrt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.