Geheimnis gelüftet: Wer kommt als Special-Guest zur Amiga-Ausstellung nach Ehrenfriedersdorf?

Die Bergstadt hat anlässlich des Kulturhauptstadtjahres ihr eigenes Schallplattenjahr ausgerufen. In einer Ausstellung gibt es nun einige besondere Schätzchen zu entdecken.

Mancher Spatz hat es schon vom Dach gepfiffen, das gut gehütete Geheimnis des „Special-Guest“, der am Samstag anlässlich des Schallplattenjahres „Bergklang & Vinylzauber“ in Ehrenfriedersdorf erwartet wird. Nun ist es auch offiziell: Toni Krahl, der langjährige Frontmann der DDR-Rockgruppe City, wird nach seinem Gastspiel am...