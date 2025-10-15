Geheimnisvolle Wanderung für Singles und Alleinreisende im Erzgebirge

In Oberwiesenthal findet für Alleinstehende eine geführte Wanderung unter dem Motto „Lost Place Königsmühle“ statt. Im Anschluss gibt es eine Buchlesung, in der es um eine Kindheit in Königsmühle geht.

Noch bis Freitag, 17. Oktober, haben Singles und Alleinreisende die Möglichkeit, sich für eine geheimnisvolle Wanderung und einen kulturellen Nachmittag in Oberwiesenthal anzumelden. Wie die Gästeinformation des Kurorts mitteilt, finden am Samstag, 18. Oktober, eine geführte Wanderung unter dem Motto „Lost Place Königsmühle" und im...