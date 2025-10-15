Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Reste des Dorfs Königsmühle sind Ziel einer geführten Wanderung.
Die Reste des Dorfs Königsmühle sind Ziel einer geführten Wanderung. Bild: Oliver Hach/Archiv
Annaberg
Geheimnisvolle Wanderung für Singles und Alleinreisende im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Oberwiesenthal findet für Alleinstehende eine geführte Wanderung unter dem Motto „Lost Place Königsmühle“ statt. Im Anschluss gibt es eine Buchlesung, in der es um eine Kindheit in Königsmühle geht.

Noch bis Freitag, 17. Oktober, haben Singles und Alleinreisende die Möglichkeit, sich für eine geheimnisvolle Wanderung und einen kulturellen Nachmittag in Oberwiesenthal anzumelden. Wie die Gästeinformation des Kurorts mitteilt, finden am Samstag, 18. Oktober, eine geführte Wanderung unter dem Motto „Lost Place Königsmühle“ und im...
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
08.10.2025
1 min.
Grenzüberschreitende Wanderung im Erzgebirge
Treffpunkt für die Tour ist der Grenzübergang von Oberwiesenthal nach Loučná.
Die kostenfreie Tour führt zu einer Galerie und zu einem Kalkofen. Sie soll Wanderlustige aus Deutschland und aus Tschechien zusammenbringen.
Kjell Riedel
05.08.2025
3 min.
Wie es mit dem Dating-Erlebnis am Fichtelberg weitergeht
Die Oberwiesenthaler Singlewanderungen sind beliebt. Es wird sie auch künftig geben.
Zum zweiten Mal hat es in Oberwiesenthal ein ganzes Wochenende für einsame Herzen auf Partnersuche gegeben. Danach wurde eine Entscheidung getroffen.
Kjell Riedel
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
Mehr Artikel