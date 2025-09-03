Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Gemeinde Crottendorf rechnet 2025 mit deutlich mehr Einnahmen durch die Gewerbesteuer.
Die Gemeinde Crottendorf rechnet 2025 mit deutlich mehr Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Geldsegen: Dorf im Erzgebirge rechnet mit zusätzlicher Million
Redakteur
Von Annett Honscha
Crottendorf geht 2025 von einem deutlichen Plus bei der Gewerbesteuer aus. Es wird ein Anstieg auf 2,3 Millionen Euro prognostiziert. Welches Projekt davon profitieren könnte.

Die Gemeinde Crottendorf rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Einnahmen. Sie wird nach jetzigem Stand rund eine Million Euro mehr Gewerbesteuer einnehmen als eingeplant, wie Bürgermeister Sebastian Martin (parteilos) im Gemeinderat informierte. Es wird insgesamt mit 2,3 Millionen Euro Gewerbesteuer gerechnet.
