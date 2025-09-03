Geldsegen: Dorf im Erzgebirge rechnet mit zusätzlicher Million

Annaberg
Crottendorf geht 2025 von einem deutlichen Plus bei der Gewerbesteuer aus. Es wird ein Anstieg auf 2,3 Millionen Euro prognostiziert. Welches Projekt davon profitieren könnte.
Die Gemeinde Crottendorf rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Einnahmen. Sie wird nach jetzigem Stand rund eine Million Euro mehr Gewerbesteuer einnehmen als eingeplant, wie Bürgermeister Sebastian Martin (parteilos) im Gemeinderat informierte. Es wird insgesamt mit 2,3 Millionen Euro Gewerbesteuer gerechnet.
