Generationenwechsel im Erzgebirge: Friseurmeisterin steht mit 29 Jahren an der Spitze der Innung

Die Annaberg-Buchholzerin Michelle Baier ist neue Obermeisterin der Friseurinnung Annaberg-Erzgebirge. Sie ist damit nicht die Erste in ihrer Familie. Was sie erreichen will.

Noch sind die Plätze um sie leer. Doch im neuen Seminarraum über dem Studio Baier in Annaberg-Buchholz soll bald Leben einziehen. Friseurmeisterin Michelle Baier hat ihn für eine neue Aufgabe eingerichtet. Die 29-Jährige ist seit Kurzem Obermeisterin der Friseurinnung Annaberg-Erzgebirge, will ihre Kollegen an einen Tisch holen.