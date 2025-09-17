Gerettet im Erzgebirge: Heimatberg mit Seilbahn und Skihang kehrt an den Fichtelberg zurück

Ein mechanischer Winterberg ist dank Geyers Schnitzern und einem Thumer Handwerksmeister zurück im Oberwiesenthaler Panoramahotel. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Rückkehr.

Der Transport war eine Herausforderung. Doch nun ist ein mechanischer Winterberg mit beweglichen Details zurück am Fichtelberg. Schnitzer aus Geyer haben die Winterlandschaft, die an Oberwiesenthal erinnern soll, auf Vordermann gebracht. Jetzt steht sie nach langem Dornröschenschlaf wieder im Foyer des Panoramahotels im Kurort. Doch fast wäre...