Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf ist wieder befahrbar.
Die S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf ist wieder befahrbar. Bild: Ronny Küttner
Die S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf ist wieder befahrbar.
Die S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf ist wieder befahrbar. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Gesperrter Zubringer S 268 im Erzgebirge: Ein Abschnitt ist wieder offen
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die S 268 in Crottendorf ist in einem Bereich wieder befahrbar. Obwohl es auf dem Zubringer noch zwei Baustellen gibt, endet damit eine Ausnahmesituation.

Der zuletzt dreifach gesperrte Zubringer S 268 ist in einem Bereich in Crottendorf wieder befahrbar. Die Sperrung im Abschnitt der Scheibenberger Straße ist seit Dienstagnachmittag aufgehoben. Dort regelt eine Ampel den Verkehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
15.07.2025
5 min.
„Das ist wirklich schlimm“: Doppelte Zubringer-Sperrung im Erzgebirge bringt Gewerbetreibende in Not
Das Räucherkerzenland Crottendorf, im Bild Chef Mirko Paul, spürt die Folgen der Zubringer-Sperrungen.
Ob Räucherkerzenland, Bäckerei oder Landgasthof: In Crottendorf spüren viele die Folgen der zweifach gesperrten S 268 in Richtung Fichtelberg. Nun ist klar: Sie müssen länger durchhalten.
Annett Honscha
12.09.2025
4 min.
Zubringer-Sperrung im Erzgebirge erneut verlängert: Warum bei manchem die Nerven blank liegen
Die Sperrung der S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf wurde erneut verlängert.
Der Zubringer S 268 ins Fichtelberg-Gebiet ist an drei Stellen gesperrt. Zwei davon betreffen Crottendorf. Das hat Folgen für Gewerbetreibende. Doch eine erste Freigabe wurde wieder verschoben.
Annett Honscha
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel