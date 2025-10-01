Gesperrter Zubringer S 268 im Erzgebirge: Ein Abschnitt ist wieder offen

Die S 268 in Crottendorf ist in einem Bereich wieder befahrbar. Obwohl es auf dem Zubringer noch zwei Baustellen gibt, endet damit eine Ausnahmesituation.

Der zuletzt dreifach gesperrte Zubringer S 268 ist in einem Bereich in Crottendorf wieder befahrbar. Die Sperrung im Abschnitt der Scheibenberger Straße ist seit Dienstagnachmittag aufgehoben. Dort regelt eine Ampel den Verkehr.