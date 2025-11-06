Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Gospelchor Jahnsbach feiert Jubiläum und gibt am Wochenende zwei Konzerte.
Bild: Thomas Lesch
Der Gospelchor Jahnsbach feiert Jubiläum und gibt am Wochenende zwei Konzerte.
Bild: Thomas Lesch
Annaberg
Gospelchor im Erzgebirge feiert Jubiläum
Von Thomas Lesch
Seit 25 Jahren steht das Ensemble aus Jahnsbach auf der Bühne. Anlässlich des Jubiläums geben die Musiker am Wochenende zwei Konzerte.

Begeisterung liegt in der Luft, wenn der Gospelchor Jahnsbach auftritt. Spätestens bei „Oh happy day“ wird klar: Hier geht es um mehr als Musik – es geht um eine Botschaft, die von Herzen kommt. Seit 25 Jahren steht der Chor für Hoffnung und musikalische Leidenschaft, wie Chorleiter Lutz Uhlig betont.
