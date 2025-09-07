Grapschen und Bedrohen im Erzgebirge: Rentner vergreift sich an Jugendlichen

Der Tatort war eine Veranstaltung in Ehrenfriedersdorf: Jugendliche belästigt, Polizei ermittelt gegen 69-Jährigen.

Grapschen und Bedrohen: Ein 69-Jähriger ist am vergangenen Samstag in den Fokus der Polizei geraten. Auf einer Veranstaltung in der Adolf-Damaschke-Straße in Ehrenfriedersdorf soll er laut Polizei eine 14- und eine 16-Jährige sexuell belästigt haben.