Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt gegen einen Rentner.
Die Polizei ermittelt gegen einen Rentner. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt gegen einen Rentner.
Die Polizei ermittelt gegen einen Rentner. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Annaberg
Grapschen und Bedrohen im Erzgebirge: Rentner vergreift sich an Jugendlichen
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tatort war eine Veranstaltung in Ehrenfriedersdorf: Jugendliche belästigt, Polizei ermittelt gegen 69-Jährigen.

Grapschen und Bedrohen: Ein 69-Jähriger ist am vergangenen Samstag in den Fokus der Polizei geraten. Auf einer Veranstaltung in der Adolf-Damaschke-Straße in Ehrenfriedersdorf soll er laut Polizei eine 14- und eine 16-Jährige sexuell belästigt haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Erzgebirge: Motorradfahrer bei Unfall auf B 95 schwer verletzt
Ein schwerer Unfall hat sich auf der B 95 bei Thum ereignet.
Die Polizei sucht Zeugen: Der schwere Unfall hat sich am Sonntag zwischen Ehrenfriedersdorf und Thum ereignet.
Annett Honscha
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
1 min.
Alkoholfahrt im Erzgebirge: Frau in Ehrenfriedersdorf aus dem Straßenverkehr gezogen
Die Polizei stoppte in Ehrenfriedersdorf eine alkoholisierte Autofahrerin.
Mit deutlich zu viel Alkohol intus geriet am Freitag eine 60-Jährige in eine Polizeikontrolle. Für die Frau endete die Fahrt in einem Krankenhaus.
Joseph Wenzel
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
Mehr Artikel