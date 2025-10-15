Grenzübergreifende Zusammenarbeit bei Vermisstensuche im Erzgebirge

Einsatzkräfte des Polizeireviers Annaberg helfen tschechischen Polizisten bei der Suche nach einer vermissten Person. Hinweise deuten auf Oberwiesenthal hin.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Annaberg haben tschechischen Polizisten bei der Suche nach einer vermissten Person geholfen. Laut Bericht suchten die tschechischen Ordnungshüter am Dienstag im Grenzbereich einen 32-jährigen Mann. Es war nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste aus gesundheitlichen Gründen in einer hilflosen Lage...