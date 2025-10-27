Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Grenzüberschreitende Feuerwehrübung in Oberwiesenthal: Scharfer Einsatz statt Fehlalarm

Im Zentrum der Übung stand das Haus „Wiesenthal“. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.
Im Zentrum der Übung stand das Haus „Wiesenthal“. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Bild: Niko Mutschmann
Im Zentrum der Übung stand das Haus „Wiesenthal“. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.
Im Zentrum der Übung stand das Haus „Wiesenthal“. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Bild: Niko Mutschmann
Annaberg
Grenzüberschreitende Feuerwehrübung in Oberwiesenthal: Scharfer Einsatz statt Fehlalarm
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An und im Haus „Wiesenthal“ am Fichtelberg haben Kameraden aus Deutschland und Tschechien gemeinsam trainiert. Was sie dabei gelernt haben.

Ein Routine-Einsatz hat sich am Freitagabend für die drei Stadtteilfeuerwehren von Oberwiesenthal sowie die Feuerwehren aus Crottendorf, aus Neudorf und aus dem tschechischen Kovářská zur realitätsnahen Großübung entwickelt: Was erst aussah wie ein Fehlalarm wegen eines Rauchmelders, entpuppte sich als Szenario mit Rauchentwicklung,...
