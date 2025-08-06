Groß genug für die Schule? Erzgebirger nehmen die Pflichtuntersuchung ernst

2994 Mädchen und Jungen sind im Erzgebirgskreis vor ihrem Schulanfang nächste Woche untersucht worden. Warum 250 von ihnen noch warten müssen.

Im Erzgebirge haben keine Eltern die Pflichtuntersuchung mit dem Schulanfänger geschwänzt. Das hat „Freie Presse“ wenige Tage vor dem Schulanfang in Sachsen in Erfahrung gebracht. Laut Landratsamt seien 2994 Mädchen und Jungen untersucht worden. Im Vorjahr waren es 3076 Kinder. Im vergangenen Schuljahr habe es einen Verweigerer gegeben,...