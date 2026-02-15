MENÜ
Andrang herrschte am Wochenende am Fichtelberg: Zahlreiche Skifahrer zog es nach Oberwiesenthal.
Andrang herrschte am Wochenende am Fichtelberg: Zahlreiche Skifahrer zog es nach Oberwiesenthal. Bild: André März
Annaberg
Großer Andrang auf den Skihängen im Erzgebirge - und die Aussichten bleiben gut
Von Ralf Wendland, André März
In den größten Skigebieten im Erzgebirge herrschen derzeit gute Wintersportbedingungen. Das sorgte am Wochenende für einen wahren Besucheransturm - und es sieht auch für den Rest der Ferien gut aus.

Andrang in den Winterferien: Zahlreiche Skifahrer hat es am Wochenende nach Oberwiesenthal und Eibenstock gezogen. Trotz Plusgraden und leichtem Tauwetter in den vergangenen Tagen läuft am Fichtelberg und in der Skiarena der Betrieb auf Hochtouren.
