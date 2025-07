Großes Freiluftkino im Erzgebirge: Wo „Der kleine Muck“ und andere Märchenklassiker laufen

37 Filme aus 17 Ländern werden beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix im August in Annaberg-Buchholz gezeigt. Und was ist mit der königlichen Publikums-Jury?

Etwa einen Monat müssen sich kleine und große Märchenfans aus dem Erzgebirge noch gedulden. Dann verwandelt sich Annaberg-Buchholz erneut in ein großes Freiluftkino. In 85 Vorstellungen werden beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix 37 Filme aus 17 Ländern gezeigt, kündigt Stadtsprecherin Mandy Daxecker an. Zu sehen gibt es sie...