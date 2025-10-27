Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So könnte der neue Lidl-Markt in Annaberg-Buchholz aussehen. Vertreter des Unternehmens haben im Stadtrat die Pläne vorgestellt.
So könnte der neue Lidl-Markt in Annaberg-Buchholz aussehen. Vertreter des Unternehmens haben im Stadtrat die Pläne vorgestellt. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Großprojekt im Erzgebirge: Discounter plant Supermarktneubau
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit fast 30 Jahren betreibt Lidl eine Filiale in Annaberg-Buchholz. Nach einem Standortwechsel zur Jahrtausendwende soll nun die nächste große Veränderung folgen. Was das Unternehmen vorhat.

In der Kreisstadt bahnt sich ein Großprojekt an. Der Discounter Lidl beabsichtigt, seinen Standort an der B 95 nahe des Plattenbaugebiets „Barbara-Uthmann-Ring“ in Annaberg-Buchholz komplett zu erneuern. Das geht aus den Plänen hervor, die Unternehmensvertreter zur jüngsten Sitzung des Stadtrats erstmals öffentlich präsentierten. Eins...
