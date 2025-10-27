Großprojekt im Erzgebirge: Discounter plant Supermarktneubau

Seit fast 30 Jahren betreibt Lidl eine Filiale in Annaberg-Buchholz. Nach einem Standortwechsel zur Jahrtausendwende soll nun die nächste große Veränderung folgen. Was das Unternehmen vorhat.

In der Kreisstadt bahnt sich ein Großprojekt an. Der Discounter Lidl beabsichtigt, seinen Standort an der B 95 nahe des Plattenbaugebiets „Barbara-Uthmann-Ring" in Annaberg-Buchholz komplett zu erneuern. Das geht aus den Plänen hervor, die Unternehmensvertreter zur jüngsten Sitzung des Stadtrats erstmals öffentlich präsentierten. Eins...