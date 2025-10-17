Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unterricht an einer Grundschule. Im Erzgebirge fällt er offenbar häufiger aus.
Unterricht an einer Grundschule. Im Erzgebirge fällt er offenbar häufiger aus.
Meinung
Annaberg
Grundschulen im Erzgebirge in Not: Wo das verteilte Elend die Basis zerstört
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Indem Lehrer an andere Schulen abgeordnet werden, versuchen Landesamt und Regierung in Sachsen, dem Mangel an Pädagogen zu begegnen. Mit fatalen Folgen.

Kinder gucken in der Schule Filme, Notbetreuung statt Unterricht, eingedampfte Stundenpläne: Der Versuch, den „Elendsfaktor“ an einigen Schulen zu senken, reißt andere mit in den Schlamassel, wie sich in Elterlein und Schlettau zeigt. Die Abordnung von Lehrern von „Geberschulen“ an „Nehmerschulen“ löst das Problem nicht, es verteilt...
