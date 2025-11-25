Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Händler putzen 80 Buden für Annaberger Weihnachtsmarkt heraus: Stadt verrät erste Neuheiten

Am Freitag wird der Annaberger Weihnachtsmarkt (Archivfoto) eröffnet.
Die Buden für den Annaberger Weihnachtsmarkt sind aufgebaut. Nun müssen sie noch fertig eingeräumt werden.
Die Vorfreude auf den Annaberger Weihnachtsmarkt wächst. Viele Details sind schon zu sehen.
Auch ein Teil der Wichtelstadt am Markt – auf der Rathausseite – ist schon aufgebaut.
Annaberg
Händler putzen 80 Buden für Annaberger Weihnachtsmarkt heraus: Stadt verrät erste Neuheiten
Von Annett Honscha
Am Freitag öffnet der Annaberger Weihnachtsmarkt. Nicht nur bei der Suppe des Jahres können Besucher dann etwas Neues entdecken.

Noch werden die Buden auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt eingeräumt und mit Reisig geschmückt. „Selbst in der größten Hektik machen wir das alles mit ganz viel Liebe“, informiert etwa das Team der Annaberg-Buchholzer Drechslerei Breitfeld online. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag bleibt nicht mehr viel Zeit.
