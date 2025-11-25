Händler putzen 80 Buden für Annaberger Weihnachtsmarkt heraus: Stadt verrät erste Neuheiten

Am Freitag öffnet der Annaberger Weihnachtsmarkt. Nicht nur bei der Suppe des Jahres können Besucher dann etwas Neues entdecken.

Noch werden die Buden auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt eingeräumt und mit Reisig geschmückt. „Selbst in der größten Hektik machen wir das alles mit ganz viel Liebe“, informiert etwa das Team der Annaberg-Buchholzer Drechslerei Breitfeld online. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag bleibt nicht mehr viel Zeit.