MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zeugen können sich beim Polizeirevier Annaberg melden.
Zeugen können sich beim Polizeirevier Annaberg melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zeugen können sich beim Polizeirevier Annaberg melden.
Zeugen können sich beim Polizeirevier Annaberg melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Annaberg
Hakenkreuz im Schnee auf Greifenbachstauweiher – Polizei ermittelt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein verfassungsfeindliches Symbol auf dem zugefrorenen See in Ehrenfriedersdorf sorgt für Diskussionen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Gibt es Zeugen?

Polizisten haben am Mittwochvormittag auf dem Greifenbachstauweiher in Ehrenfriedersdorf ein großes Hakenkreuz im Schnee entdeckt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Das etwa sechs mal sechs Meter große Symbol war von Unbekannten in den Schnee auf dem zugefrorenen See getreten worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
29.12.2025
2 min.
Graffiti-Attacken in Zwickau: Polizei sucht Zeugen für verfassungswidrige Schmierereien
Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Zwickau entgegen.
Über Weihnachten kam es an einem Einkaufsmarkt in Eckersbach, am Schwanenteich und an einem Restaurant am Domhof zu mehreren Sachbeschädigungen. Der Sachschaden ist enorm.
Holk Dohle
12:56 Uhr
1 min.
Unfallflucht im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Ehrenfriedersdorf.
Ein unbekanntes Fahrzeug richtete rund 1000 Euro Sachschaden an einem Hyundai Tucson in Ehrenfriedersdorf an. Der Verursacher flüchtete.
Holk Dohle
Mehr Artikel