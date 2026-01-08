Hakenkreuz im Schnee auf Greifenbachstauweiher – Polizei ermittelt

Ein verfassungsfeindliches Symbol auf dem zugefrorenen See in Ehrenfriedersdorf sorgt für Diskussionen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Gibt es Zeugen?

Polizisten haben am Mittwochvormittag auf dem Greifenbachstauweiher in Ehrenfriedersdorf ein großes Hakenkreuz im Schnee entdeckt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Das etwa sechs mal sechs Meter große Symbol war von Unbekannten in den Schnee auf dem zugefrorenen See getreten worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am...