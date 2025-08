Handwerk im Erzgebirge: Wie ein Dachdeckermeister mit Schmunzelkeramik gegen Leerstand ankämpft

Der Name Wolf steht in Annaberg vor allem für einen jahrhundertealten Familienbetrieb des Dachdeckerhandwerks. Doch der langjährige Chef hat noch eine zweite Leidenschaft. Und die hat etwas mit dem bevorstehenden Töpferfest zu tun.

Der Leerstand ist auch in der Innenstadt von Annaberg allgegenwärtig: An nahezu allen Einkaufsstraßen gibt es leere Schaufenster. Einer, den das nicht nur stört, sondern der auch noch etwas dagegen tut, ist Harald Wolf. Der 74-Jährige ist in Annaberg vor allem bekannt als Dachdeckermeister, der das gleichnamige traditionsreiche...