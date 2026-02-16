Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis

Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.

Im Erzgebirge ist eine weitere Hausärztin in den Ruhestand gegangen. Dr. Ellen Francke hat ihre Praxis in Herold geschlossen. Damit gibt es im Thumer Ortsteil keinen praktizierenden Humanmediziner mehr.