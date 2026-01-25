Hausflohmarkt im Erzgebirge: Raritäten und Neuigkeiten im Höbler-Haus aufgestöbert

Etwa 150 Interessenten haben am Samstag einen besonderen Flohmarkt im Annaberger Ortsteil Buchholz besucht. Und immer wieder gibt es Überraschungen.

Schnäppchenjäger, Liebhaber und Sammler sind am Samstag bei einem Hausflohmarkt im ehemaligen „Textilhaus Paul Höbler“ an der Karlsbader Straße in Buchholz voll auf ihre Kosten gekommen. Zum Verkauf standen Haushaltswaren, Kleidung und Deko-Artikeln sowie Bücher und Kleinmöbel, die allesamt aus dem traditionsreichen Modehaus Höbler... Schnäppchenjäger, Liebhaber und Sammler sind am Samstag bei einem Hausflohmarkt im ehemaligen „Textilhaus Paul Höbler“ an der Karlsbader Straße in Buchholz voll auf ihre Kosten gekommen. Zum Verkauf standen Haushaltswaren, Kleidung und Deko-Artikeln sowie Bücher und Kleinmöbel, die allesamt aus dem traditionsreichen Modehaus Höbler...