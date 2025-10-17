Hausflohmarkt in ehemaligem Modehaus im Erzgebirge: Was Besucher erwartet

Annaberg
Der Verein Help öffnet das einstige Modehaus Höbler in Buchholz am Sonnabend für einen besonderen Flohmarkt. Dabei sind auch Fundstücke aus alten Geschäftszeiten zu entdecken.
Ein ehemaliges Modehaus in Buchholz öffnet am Sonnabend für einen Hausflohmarkt. Dieser wird vom Verein Help im Gebäude Karlsbader Straße 13 organisiert. Dort war lange das Modehaus Höbler ansässig.
