Heftiger Streit dreier Männer im Erzgebirge - mehrere Verletzte

Annaberg
Bei einer Veranstaltung in Ehrenfriedersdorf soll ein Mann zwei andere Männer ausländerfeindlich beleidigt haben - dann flogen Fäuste. Die Folge: mehrere Verletzte.
Wegen eines heftigen Streits dreier Männer sind Polizei und Rettungskräfte am Samstag gegen Mitternacht auf einem Festgelände nahe der Thomas-Mann-Straße in Ehrenfriedersdorf zum Einsatz gekommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.