Wegen einer Schlägerei musste die Polizei nach Ehrenfriedersdorf.
Wegen einer Schlägerei musste die Polizei nach Ehrenfriedersdorf.
Annaberg
Heftiger Streit dreier Männer im Erzgebirge - mehrere Verletzte
Redakteur
Von Jan Oechsner
Bei einer Veranstaltung in Ehrenfriedersdorf soll ein Mann zwei andere Männer ausländerfeindlich beleidigt haben - dann flogen Fäuste. Die Folge: mehrere Verletzte.

Wegen eines heftigen Streits dreier Männer sind Polizei und Rettungskräfte am Samstag gegen Mitternacht auf einem Festgelände nahe der Thomas-Mann-Straße in Ehrenfriedersdorf zum Einsatz gekommen.
12.08.2025
2 min.
Erzgebirge: Mann bei Streit in Kleingarten lebensbedrohlich verletzt
Bei dem Streit in einer Burkhardtsdorfer Gartenanlage flogen offenbar die Fäuste.
Lebensbedrohlich verletzt wurde ein Mann (47) bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Garten eines Bekannten (55) in Burkhardtsdorf. An den Handgreiflichkeiten sollen auch zwei Frauen beteiligt gewesen sein.
Holk Dohle
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:26 Uhr
2 min.
Umgestürzte Bäume und ausgefallene Fähren durch Herbststurm
Sturmböen sorgen in Norddeutschland für einzelne Sperrungen und Ausfälle – größere Schäden bleiben aus.
Teils orkanartige Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde sind über Schleswig-Holstein und Hamburg gezogen. Das Wetter wirbelte auch Fähr-Fahrplan und Bahnverkehr von und nach Sylt durcheinander.
07.09.2025
1 min.
Grapschen und Bedrohen im Erzgebirge: Rentner vergreift sich an Jugendlichen
Die Polizei ermittelt gegen einen Rentner.
Der Tatort war eine Veranstaltung in Ehrenfriedersdorf: Jugendliche belästigt, Polizei ermittelt gegen 69-Jährigen.
Jan Oechsner
Mehr Artikel