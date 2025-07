„Heidi“ kommt an den Fichtelberg

Das Areal am Fuß des Hauptskihangs in Oberwiesenthal verwandelt sich am Freitag in ein Freilichtkino. Nach einem Ausflug in die Schweizer Alpen geht es auf den höchsten Berg der Welt.

Das Open-Air-Filmfestival „Moviequidi" macht auf der Tour durchs Erzgebirge diesen Freitag in Oberwiesenthal Station. Dafür verwandelt sich das Areal an der Freilichtbühne am Hauptskihang in ein Freilichtkino. Auf einem großen LED-Bildschirm werden zwei Filme gezeigt: 15 Uhr „Heidi" und 19 Uhr „Everest". Davor und dazwischen gibt es...