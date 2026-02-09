MENÜ
Künstler Friedhelm Schelter (l.) und Oberbürgermeister Rolf Schmidt an der Büste von Stadtgründer Herzog Georg, die ab sofort im Erzgebirgsmuseum ausgestellt wird. Bild: Annett Flämig/Stadtverwaltung
Annaberg
Heimkehr des Stadtgründers: Museum im Erzgebirge erhält bedeutendes Exponat
Von Lucy Ullmann
Durch einen Glücksfall kommt die Büste von Herzog Georg „nach Hause“. Das Kunstwerk wird künftig dauerhaft im Erzgebirgsmuseum in Annaberg-Buchholz ausgestellt. Dabei drohte sogar ein Verlust für die Stadtgeschichte.

Bisher hat das Erzgebirgsmuseum in Annaberg-Buchholz nur einen kleinen Gipsabguss des Stadtgründers Herzog Georg besessen. Das hat sich nun geändert. Mit Geld aus dem Sammlungsetat der Städtischen Museen konnte eine Büste – gefertigt von einem regionalen Künstler – für die Öffentlichkeit gesichert werden. Dabei drohte zwischenzeitlich...
