Helfer sammeln Müll am Fichtelberg: Was Skifahrer alles auf Pisten hinterlassen

Der ASC Oberwiesenthal hat nach der Wintersaison eine Putzaktion initiiert. Einem Erzgebirger konnte danach eine besonders große Freude bereitet werden.

Es sind Spuren einer Skisaison, die Helfer nach dem Winter am Fichtelberg nun beseitigt haben. Der Alpine Skiclub Oberwiesenthal hat jüngst wieder seine alljährliche Müllsammelaktion veranstaltet. 39 Vereinsmitglieder und Unterstützer trafen sich vormittags am Vereinshaus in der Nähe des Schanzenkomplexes, um anschließend – mit Säcken und...