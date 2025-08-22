Heute bei Fabulix: Wie beliebte Märchenspiele aus der DDR bis heute überlebt haben

Spielwarenhändler Ralf Viehweg ist es gelungen, beliebte Kinder- und Familienspiele aus DDR-Zeiten in limitierten Sonderauflagen neu auf den Markt zu bringen. Zeit für Erinnerungen.

Die „Freie Presse" ist dieses Mal mittendrin bei Fabulix vom 20. bis zum 24. August mittendrin. Im „Haus der Wünsche" am Annaberger Markt gibt es zauberhafte Dinge zu erleben. Am Freitagnachmittag wecken Pittiplatsch und all die anderen beliebten Figuren aus dem Märchenland Kindheitserinnerungen. Spielwarenhändler Ralf Viehweg von der...