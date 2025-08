Hier knallt es am Wochenende im Erzgebirge so richtig: Schützen laden zum Böllertreffen

Da es kaum die Möglichkeit gibt, diese Kanonen abfeuern zu können, lädt man in Geyer am Wochenende zum ersten Erzgebirgischen Böllertreffen. Dabei sind 14 Schützenvereine aus Sachsen.

Fachmännisch ausgedrückt sind es Geräte zur Erzeugung eines Knalls, die am Samstag an der Badstraße gegenüber dem Freizeitbad in Geyer gezündet werden. Für Laien sehen diese Geräte aus wie Kanonen. Und sie sehen nicht nur so aus, sie sind auch genau so laut. Nur sind sie nicht so alt wie die echten Kanonen, beispielsweise aus dem...