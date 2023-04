Hier werden im Raum Annaberg Hexenfeuer vorbereitet

Sie sind fester Bestandteil der Veranstaltungskalender in den Orten: die Höhen- oder Hexenfeuer am 30. April. Auch in der Region Annaberg gibt es zahlreiche Feuerwehren und Vereine, die solche Feuer organisieren, um gemeinschaftlich den Frühling zu begrüßen. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region hat "Freie Presse" zusammengestellt.